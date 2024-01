Bologna | gogna | vergogna e un gladiatore italiano Le parole della settimana

... per la verità, che il nativo di San Candido veniva messo allaper il suo presunto ... Per lo stesso motivo che lo ha spinto, la scorsa estate, a saltare la trasferta dicon mister Volandri ...La partita contro la Fortitudoha lasciato un po' di amaro in bocca nell'ambiente Assigeco Piacenza. La grande rimonta ... denunciata Morte Giovanna Pedretti, lamediatica. Lertora di ...I social crocevia di attacchi, accuse e minacce (anche di morte). Un teatro, spesso, dell’odio. E ancora più spesso da anonimi haters. Ieri mattina Selvaggia Lucarelli ha postato alcuni messaggi: "So ...Caro Merlo, conosco la violenza della tempesta dei social media, perché ne è rimasta vittima anche mia figlia. Dubito però che possa bastare a provocare un suicidio. Ci vuole dell’altro.