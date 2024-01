Bologna a 30 km h | Mit al lavoro su nuove misure per limiti velocità e autovelox

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) –con il limite di 30 km all’ora. Come anticipato nei giorni scorsi ”il ministero dei Trasporti sta lavorando a una direttiva per chiarire e semplificare il tema deidi, con particolare riferimento ai centri urbani e come stabilito dall’articolo 142 comma 2 del codice della strada”. L’obiettivo è ”far utilizzare i rilevatori die introdurre le zone 30 in aree sensibili e a rischio incidenti, anziché in modo generalizzato e quindi meno efficace se non addirittura vessatorio nei confronti degli utenti della strada”. L’obiettivo del dicastero ”è trovare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire la sicurezza (che resta una priorità) ed evitare forzature che rischiano di generare l’effetto contrario. In questo senso, il Mit ha già portato in Conferenza unificata ...

In questo senso, ilha già portato in Conferenza unificata anche una proposta per limitare l'...nei centri urbani e per controllare limiti sotto i 50 all'ora (come nel caso del comune di)''.In questo senso - prosegue la nota - il"ha già portato in Conferenza Unificata anche una ...nei centri urbani e per controllare limiti sotto i 50 all'ora (come nel caso del comune di)". L'...Questa è la risposta che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini fa avere al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha deciso di imporre i 30 kilometri orari nella sua città. In una nota, il Mit ...Il confronto ci sarà ma anche la risposta dell’assessore alla mobilità di Bologna, Valentina Orioli, non lascia immaginare un dialogo sereno con il Mit: “Il ministro Salvini dovrebbe approfondire ...