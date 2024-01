Bologna a 30 km h | Cruciani rivela | “Le medicine arrivano in ritardo”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così la decisione della giunta didi imporre un limite di velocità di 30 km/h in gran parte della città. “Allora ragazzi – ha detto– qui è la voce dell’opposizione alla giunta rossa diche ha imposto i trenta all’ora in larghe parti della città. Qui siamo a favore di una cosa: alzate i limiti di velocità in città anche a 70-80km/h. E se qualcuno li infrange? Sequestro della macchina. Niente multe, sequestro. Ma alzate i limiti di velocità che non serve un caz** andare più piano. Non si salvano vite umane e non si evitano gli incidenti”. Il conduttore di Radio24 ha inoltre evidenziato i problemi legati all’innalzamento dei tempi di trasporto pubblico e alla consegna ritardata dei medicinali a causa del nuovo limite di velocità. ...