Bollette nostre Solo l' Italia obbliga tutti al libero mercato | in Francia e Germania il tutelato non si tocca

(Di sabato 20 gennaio 2024) La Tarif Bleu regolamentata dallo Stato per il 70% delle famiglie francesi. I tedeschi possono restare nella fornitura di base (Grundversorgung).da noi la libertà non è una condizione ma un'imposizione e in un servizio essenziale i cittadini diventano clienti, costretti a inseguire offerte e promozioni per risparmiare. O per evitare un salasso