Bochum-Stoccarda interrotta | scontri tra i tifosi sugli spalti

(Di sabato 20 gennaio 2024)traine la partita è stataall’intervallo e fin qui, mentrealtri campi si gioca da venti minuti, non si sta giocando in questo incontro valido per la Bundesliga. Tafferugli di importante entitàe l’arbitro ha deciso che l’incontro non poteva proseguire, siamo in attesa di capire se la partita potrà riprendere o meno nei prossimi minuti. SportFace.

Non è stato l’inizio che i tifosi dello Stoccarda si sarebbero aspettati: in quel di Monchengladbach la squadra di Hoeness esce sconfitta per 3 a 1 ... (infobetting)

Non è stato l’inizio che i tifosi dello Stoccarda si sarebbero aspettati: in quel di Monchengladbach la squadra di Hoeness esce sconfitta per 3 a 1 ... (infobetting)

Pauli - Kaiserslautern 13:00 Schalke - Amburgo 20:30 GERMANIA BUNDESLIGA15:30 Colonia - Dortmund 15:30 Darmstadt - Francoforte 15:30 Friburgo - Hoffenheim 15:30 Heidenheim - ...Le altre partite Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a1848 -, Friburgo - Hoffenheim e Lipsia - Bayer Leverkusen di Bundesliga, Udinese - Milan di Serie A e Rennes - ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...Entrambe le parti, la Juventus e l'entourage di Yildiz, sono orientati sul prolungamento. Per blindarlo, da parte del club, per vivere al massimo la centralità del progetto bianconero da parte del cal ...