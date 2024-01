BMW | robot umanoidi rivoluzionano la produzione di automobili

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nello stabilimento di Spartanburg, BMW si occuperà delladigrazie al supporto direalizzati dalla startup californiana Figure La casastica BMW ha annunciato una nuova fase di automazione nello stabilimento di Spartanburg, Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Qui, infatti, produrràcon l’aiuto disviluppati dalla startup californiana Figure. Questa collaborazione rappresenta un importante passo per Figure, fondata nel 2022, poiché segna la sua prima partnership commerciale con un marchio esterno. Iprodotti da Figure saranno integrati nella linea didi BMW a Spartanburg, dove vengono assemblati ...

sta pensando di sfruttareumanoidi nelle sue catene di montaggio, in altre parole nel processo di assemblaggio, sfruttando peculiarità che dovrebbero permette di ottimizzare il lavoro degli ...L'introduzione dell'automazione solleva preoccupazioni sui posti di lavoro , anche sesostiene che iaffiancheranno i lavoratori senza sostituirli. Iumanoidi di Figure mirano ad ...BMW si occuperà della produzione di automobili grazie al supporto di robot umanoidi realizzati dalla startup californiana Figure.L’ulteriore automazione è in arrivo nello stabilimento Bmw di Spartanburg nella Carolina del Sud, dove verranno introdotti come assistenti degli addetti ...