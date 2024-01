Black Taurus ha firmato con la AEW

Black Taurus , noto per i suoi trascorsi in AAA e per diverse apparizioni ad Impact, sarebbe ormai in dirittura d’ arrivo in AEW. L’atleta ... (zonawrestling)

Black Taurus, noto per i suoi trascorsi in AAA e per diverse apparizioni ad Impact, sarebbe ormai in dirittura d'arrivo in AEW. L'atleta messicano è apparso recentemente sia in AEW che in ROH, fronteg ...Black Taurus, secondo quanto riportato da Luchablog, avrebbe firmato con la AEW/ROH, ma dovrà adottare un nome diverso, a causa del copyright della gimmick.