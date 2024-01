Bilaterale tra Erdogan e Meloni a Istanbul | sul tavolo le guerre e la crisi dei migranti

Alloggiando nello stesso hotel, Meloni e Macron hanno deciso di incontrarsi in una sala dell'albergo per un confronto informale . Scholz si presenta ... (ilgiornale)

... mentre si infiammava il Medio Oriente, e una inizio dicembre a Dubai. vedi anche Nato, ... i due Paesil'altro organizzeranno insieme gli Europei di calcio 2032. L'obiettivo italiano è ...Giorgia Meloni atterra a Istanbul, in agenda stasera c'è ilcol presidente turco Recep Tayyip Erdogan , al palazzo presidenziale. Ma la premier prima ... Passeggiatatappeti e ceramiche, ...«Benvenuto onorevole!». Le urla e gli applausi con cui Giorgia Meloni è accolta al Kapaliçarsi, il grande bazar di Istanbul, uno dei più antichi del ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Instanbul dove, in serata, incontrerà il presidente turco Receep Tayyp Erdogan. Si tratta della prima visita in Turchia della presidente del C ...