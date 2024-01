Biglietto | tornello | metrò

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) Trent’anni, un mucchio di guai, una pelle piena di cicatrici e nessuna voglia di dimenticare. Forse questa città era il posto dove dovevo essere. Ricordo tutti i miti su Milano, La paura, che ha chi viaggia, nel posto nuovo di perdere i posti lasciati dello scoprirsi soli. Ebbi per la prima volta paura di essere solo nella città, di non avere più un amico, un fratello, un paio d’occhi che mi vedessero. La solitudine, quando non è l’oasi scelta, è condanna al deserto dell’oggi, al marasma della bella città moderna, modernamente assassina. Se mi preparo a lottare, come posso, e con tutta la mia energia, è in realtà perché sono solo. Il mio non è qualunquismo né indipendenza: è solitudine. C’era tanto da vivere, tanto da vedere, c’era un me da ricostruire, storie nuove da ascoltare. Non ho viaggiato un giorno senza il pensiero di casa mia, di ogni sfumatura della mia terra. Ma quante case ...