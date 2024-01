Biglietti Napoli-Inter | finale Supercoppa Italiana | prezzi e come acquistarli | si va da 11 a 1 270 euro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sono in vendita idelladella, in programma a Riad in Arabia Saudita lunedì 22 gennaio alle ore 20 italiane (22 locali). Sela Sport, partner della Lega Serie A per l’organizzazione dell’evento, ha avviato le procedure. Isaranno acquistabili sul seguente sito: https://webook.com/en. Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/. Ai sostenitori delsarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori dell’sarà destinata la curva di destra (settori K e J). Si va dagli 11 ...

In corso la vendita dei Biglietti per Milan-Napoli , 24^ giornata di Serie A. Oggi ancora prelazione per gli abbonati. Da domani si cambia (pianetamilan)

Sono in vendita i Biglietti della finale della Supercoppa Italiana , Napoli-Inter , in programma a Riad in Arabia Saudita lunedì 22 gennaio alle ore ... (sportface)

L'immagine ieri l'hanno vista tutti i tifosi: malgrado ibassi, le cronache raccontano di ... chiedevano ieri gli spaesati giornalisti arabi quando hanno visto i calciatori die ...Le Carte possono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di: a)per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) abbonamenti a quotidiani e ...Discorso completamente diverso per la Finale di lunedì, in programma nello stesso stadio alle ore 22 locali (ore 20 in Italia). Sono davvero pochi i biglietti disponibili, infatti, per Napoli-Inter. I ...Napoli-Fiorentina non è stata un successo dal punto di viste delle presenze allo stadio: il dato ufficiale di 9.762 spettatori presenti a Riyad per assistere alla prima semifinale ...