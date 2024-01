Biathlon oggi in tv | staffette Anterselva 2024 | orario | programma | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024), sabato 20 gennaio, sarà il giorno delle prove a squadre ad, tappa della Coppa del Mondo di. Due le gare in: alle 12.55 via alla single mixed; a partire dalle 14.45 spazio alla staffetta mista. Lo spettacolo non mancherà di certo in un contesto impegnativo per le difficoltà delle frazioni da fondo, associate al poligono. L’Italia schiererà nella prima gara Rebecca Passler, reduce da una buona prestazione nella Short Individual di ieri, e Lukas Hofer che ha destato una buona condizione sugli sci e spera di avere più successo nelle serie di tiro. Nella staffetta mista la formazione tipo del Bel Paese si è ricomposta visto il ritorno di Dorothea Wierer. Nella sua“Doro” ci tiene a dare il suo contributo, pur nella consapevolezza di non essere al top della ...