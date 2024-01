Biathlon | l’Italia mette paura alla Norvegia ed è seconda nella staffetta mista di Anterselva!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Splendido secondo posto perdi Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di: il quartetto composto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel fa a lungo gara di testa e poi sfidapari la, che però nel finale riesce a prevalere sugli azzurri. Gradino più basso del podio per la Svezia, molto staccata dalle prime due formazioni, che fanno una gara a parte. Dorothea Wierer soffre il ritmo elevato imposto sin dal via dtransalpina Lou Jeanmonnot, che costringe le avversarie ad inseguire. La francese è perfetta al tiro a terra ed esce in testa, mana è subito alle sue spalle. Nel poligono in piedi l’azzurra è ancora perfetta, mentre la ...