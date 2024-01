Biathlon | Italia quarta nella single-mixed di Anterselva Germania vittoriosa con una prestazione irreale

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024)dimessa in archivio, tappa della Coppa del Mondo di2023-2023. Sulle nevi nostrane una bella giornata di sole ha baciato l’Arena Alto Adige e l’ha concluso inposizione con la coppia formata da Rebecca Passler e Lukas Hofer. Una gara iniziata male da Passler, incappata in una negativa serie a terra, costata il giro di penalità. Bravi comunque gli azzurri a non lasciarsi condizionare e a mettere insieme unasolida nelle restanti frazioni. Hofer è splendido con l’uso di una ricarica in totale (seconda efrazione) e brava anche la citata Passler a riscattarsisua ulteriore presenza in gara (uso di una sola ricaricaterza frazione). E così, il ...