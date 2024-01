Bettino Craxi | da Mani Pulite a paladino d’Europa

(Di sabato 20 gennaio 2024) In questi giorni ad Hammamet, in Tunisia, si tengono le iniziative organizzate dalla FondazioneETS, in occasione del 24esimo anniversario della scomparsa del carismatico leader socialista italiano. La Fondazione ha scelto di dare a questi incontri un respiro europeo, riflettendo sull’approccio e sul pensiero che hanno caratterizzato la visione politica di, L'articolo proviene da Il Difforme.

“Qualche particina, la tv. Noi sempre in trasferta, ci si vedeva poco o niente. Non so come o dove, un giorno purtroppo incontrò quel lo Schicchi . Ed ... (ilfattoquotidiano)

Ventiquattro anni fa moriva Bettino Craxi e non c’è da sperare che i capi del Pd oggi ne celebrino la memoria. Non lo faranno per almeno tre ... (formiche)

... ma a questo destino sfuggono spesso i personaggi più controversi: per esempio, che pure ha lasciato tracce profonde di sé in diversi ambiti, nazionali e internazionali. In occasione ..."Mi sento in dovere di ringraziare quanti, numerosi, hanno inteso anche in questo ventiquattresimo anniversario spendere parole di verità e ricordare pubblicamente la figura di, il suo impegno politico e istituzionale come la sua tragedia umana, figlia di una ingiustizia che rimarrà come una delle grandi vergogne della storia repubblicana. Rivolgo un ...A dirlo è Stefania Craxi in occasione del 24esimo anniversario dalla scomparsa di suo padre, Bettino Craxi. Sulla figura dell'ex presidente del Consiglio e storico leader del Psi, secondo la figlia, ...Oramai gli anniversari di eventi o di personaggi del passato si trasformano sempre più spesso sui media e sui social in altrettanti inni alla gloria, ma a questo destino sfuggono spesso i personaggi ...