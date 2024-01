Bergamo | servizio antidroga in via Ruggeri da Stabello | la polizia locale arresta un 33enne

(Di sabato 20 gennaio 2024). Un controllo in abiti civili per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti è valso alladiun arresto per droga. Mercoledì 17 gennaio, intorno alle 22, una pattuglia era innella zona di viada. Gli agenti hanno fermato per un controllo un uomo che sopraggiungeva a bordo di un motociclo e, notato il suo nervosismo, hanno chiesto l’intervento dell’unità cinofila. Il caneTenai ha iniziato ad annusare lo scooter e H.M., marocchino di 33 anni regolarmente residente a, segnalando che addosso alla persona poteva trovarsi dello stupefacente. Dalla perquisizione è infatti emerso che l’uomo nascondeva 7 involucri termosaldati di cocaina, così è stato ...

...Lucente precisazioni circa l'entrata indei 20 nuovi treni Donizetti previsti per la tratta ma, anche su questo tema, nessuna risposta ci è stata fornita; Milano - Carnate -: peggio ...... via Mameli, via Baslini, via Astronauti, via Trieste, via De Gasperi, via Turati, via. L'... I cittadini saranno avvisati tramite volantini cartacei e attraverso ildi messaggistica ...Lavori al pontile di Sensole da lunedì 22 gennaio In manutenzione le motonavi “Città di Brescia”, “Costa Volpino” e “Predore” ...In un anno di attività, eseguiti 346 interventi, in aumento rispetto al 2022. Tra gli escursionisti aiutati, anche persone che avevano perso l'orientamento o che non erano preparate. Il numero più alt ...