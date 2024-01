Benevento | emessi due fogli di via obbligatori dal Questore 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri sono stati fermati da un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico due uomini residenti nel napoletano che si aggiravano in modo sospetto, a bordo della loro autovettura, lungo Viale Principe di Napoli, ove pochi minuti prima era stato segnalato un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza consentivano di verificare la sussistenza di numerosi precedenti per reati specifici contro la persona e il patrimonio e, in particolare, per truffa a persone anziane a carico dei due soggetti che peraltro non erano in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la loro presenza in questo capoluogo. Il Questore diha disposto l’allontanamento immediato attraverso la misura preventiva delo di via ...