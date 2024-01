Bellezza e body shaming | al Museo della Moda di Napoli si confrontano esperti ed esponenti dello spettacolo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Se laè uno dei centri principalicreazione del canone estetico – quando si parla di corpi,, modelli – è anche una dei principali indagati quando si affrontano le tematiche relative al, ossia alla violenza e al disprezzo che spesso accompagnano tutto ciò che da quel canone si discosta; da alcuni anni però anche il settore del fashion ha rivisto alcuni canoni, in senso plurale e inclusivo, battendosi per la libertà dei corpi, delle loro forme e delle loro espressioni”. E’ quanto affermano i promotori dell’incontro in programma mercoledì 24 gennaio, neldiin Piazzetta Mondragone, dal titolo “Etica ed Estetica nella: cerco un altro corpo”. Il convegno metterà ...