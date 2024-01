Belen Rodriguez | il video di Luna Marì commuove i follower | «Che tenera»

Personaggi tv. Belen Rodriguez è in crisi con Elio? Il gesto non lascia spazio ad interpretazioni . La bella argentina ha deciso di togliere tutti i ... (tvzap)

Alessia Marcuzzi ha commentato sui social e per la prima volta, il presunto flirt con l'ex ballerino ed ex marito di, Stefano De Martino . Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Stefano De Martino La conduttrice di Boomerissima ha postato un ironico video in cui, in procinto di uscire, viene avvisata ...Dopo le risposte più o meno vane dell'ex marito di, adesso è direttamente La Pinella a replicare a suo modo via social. Alessia Marcuzzi ed il gossip su Stefano De Martino: arriva ...Tocca fare un passo indietro di un mesetto, che nel gossip potrebbe essere un’era glaciale. Belen Rodriguez, rispondendo a un utente Instagram che le chiedeva se ci fosse stata davvero una storia tra ...L'ex marito di Belen Rodriguez è stato accostato anche alla soubrette genovese 64enne, da anni sposata con Enzo Paolo Turchi.