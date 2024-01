Beautiful | anticipazioni 22-27 gennaio 2024 | Brooke ha chiamato i servizi sociali?

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ridge e Thomas Questa settimana aun nuova scoperta, riguardante Thomas, mette a repentaglio il legame, già traballante, tra Ridge e. Ma la donna ha fatto davvero quello di cui sarà accusata? Tutti i dettagli nelle nostreè in onda dal lunedì al sabato alle 13.45 su Canale 5 (e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity).da lunedì 22 a sabato 27Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) consola Taylor (Krista Allen) che si dichiara ancora innamoratissima di Ridge, ma vuole lasciare Los Angeles per staccarsi definitivamente da lui. Steffy cerca di convincerla a non demordere ora che il matrimonio del padre vacilla. Ma poi la asseconda e le propone di ...