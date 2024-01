Battaglia di Salvini contro autovelox selvaggi e Zone 30

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il Mit (il Ministero guidato da Matteo) è al lavoro per rivedere l’impiego deglinei centri urbani e per regolamentare l’introduzione e l’applicazione dei limiti sotto i 50 km/h, le cosiddette30. E’ quanto si legge in una nota del ministero in cui si sottolinea come l’obiettivo sia quello di “fare utilizzare i rilevatori di velocità e introdurre le30 insensibili e a rischio incidenti, anziché in modo generalizzato e quindi meno efficace se non addirittura vessatorio nei confronti degli utenti della strada”. “Il Mit di Matteosta lavorando a una direttiva per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità – si legge nella nota del ministero -, con particolare riferimento ai centri urbani e come stabilito dall’articolo 142 comma 2 del ...