Basket | Serie A2 | Verona vince su Piacenza per 70-64

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il 20 gennaio sono tre le partite diA2 ad andare in scena, tutte valide per la ventesima giornata di campionato. Roma sfida Milano, mentre Cremona incontra la Bluper i due match del girone verde. Nel girone rosso, invece,scende in campo contro. Romasu Milano, solo per una manciata di punti. Il match tra le due squadre è molto equilibrato, ma sul finale i padroni di casa riescono a conquistare i due punti per 84-80. Vittoria casalinga anche per Cremona, che batte la Blu. Anche in questo caso, il match non ha visto grande disparità tra le due formazioni coinvolte e la partita è terminata 87-80. Infine,ha la meglio super 70-63, ottenendo così il successo casalingo. SportFace.