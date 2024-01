Basket femminile | Schio-Venezia il big match della Serie A1

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si disputa questo fine settimana la quattordicesima giornata del massimo campionatodie l’appuntamento più atteso è quello del derby veneto tra, due dei top team in classifica. Ma non è l’unica partita da tenere d’occhio. Si inizia domani con l’anticipo tra Battipaglia e Sanga Milano, un vero e proprio scontro salvezza tra le due formazioni che occupano attualmente l’ultima e la penultima posizione in classifica. Le padrone di casa sono a caccia del primo successo stagionale, le milanesi vogliono agganciare Faenza in zona salvezza. Domenica alle 15 si riparte con una sfida playoff tra Sassari e Sesto San Giovanni, con le sarde chiamate a un successo per consolidare l’ottava posizione, mentre la Geas dopo la vittoria convuole continuare l’ottimo momento. A ...

A malincuore erano state costrette a rinunciare all'incontro previsto in calendario: troppo onerosa la trasferta per la squadra under 14dei Lions, che da Lentini, nel Siracusano, doveva andare ad Alcamo. Le giovani cestiste di Lentini, che già soffrono per mancanza di una palestra in paese, affrontano ogni giorno 40 ...... tra cui numerosi studenti delle scuole della città di Salerno, che hanno apprezzato i tanti interventi tra cui quello di coach Andrea Capobianco , alla guida della nazionale di, del ...Classico weekend ricco di gare per la Serie A2 con dieci partite nella giornata di sabato e quattro posticipi alle ore 18 in programma per domenica.È il match di cartello della quarta giornata di ritorno quello tra Green Lucca Le Mura Spring e Nico Basket Femminile in programma sabato 20 gennaio ore 18,30 al Palatagliate. Si affrontano infatti ...