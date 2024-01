Basket femminile | la Sanga Milano espugna Battipaglia nell’anticipo di Serie A1 14 punti per Vintsilaiou

(Di sabato 20 gennaio 2024) La Repowerfa saltare il fattore campo a(Salerno), aggiudicandosi così l’anticipo della quindicesima giornata dellaA1 diper 79-82. Secondo successo stagionale per le neo-promosse, con le campane ancora a quota zero vittorie ed all’ultimo posto in graduatoria.trascina le compagne con 14, insieme ai 12 equamente divisi tra Penz e Diallo Dieng. Per le campane, invece, 19di Ferrari Calabro e 17 di Johnson – 16per Potolicchio e Yukevichus. Guarnieri porta in vantaggio le milanesi in avvio di match (0-3), conche mette il naso avanti grazie alla bomba di Potolicchio (7-3). Le padrone di casa provano a spingere ...

