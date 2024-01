Barak | non è detta l’ultima | ADL cambia offerta ai Viola

L'operazione - Riyad s'è fermata: Antoninè un argomento sempre aperto con la Fiorentina, certo, ma l'accordo sulla formulaè ancora stato trovato . E l'affare rischia di sfumare nonostante il placet del giocatore, finora...Ha trovato l'amicoAyalon, il 40enne membro della squadra di sicurezza civile del villaggio, già morto. E sua madre Miri Ayalon, 76 anni, in condizioni molto gravi. "avevo nulla per ...Il presidente vorrebbe concludere l'operazione a condizioni che ritiene favorevoli e non troppo "rischiose". La pista Antonin Barak si "raffredda". La trattativa tra Napoli e Fiorentina resta in piedi ...Si allontana la pista Barak per il Napoli: il club azzurro non ha trovato l'intesa con la Fiorentina. Le ultime news ...