Baobab | le proprietà e i benefici di una polvere preziosa

Leggi su dilei

(Di sabato 20 gennaio 2024) Originario dell’Australia e dell’Africa, ilpuò rivelarsi un prezioso alleato per la salute, anche se sei a dieta. È un albero appartenente alla famiglia delle Malvacee e al genere Adansonia, che comprende otto specie diverse. È noto per la capacità d’immagazzinamento d’acqua all’interno del tronco rigonfio, che riesce a contenere fino a 120.000 litri d’acqua per resistere alla siccità. La sua, che si ottiene dalla polpa del frutto disidratata, si caratterizza da un significativo contenuto di fibre: 10 g didine contiene circa 5 di fibre. Ma è anche ricca di composti nutrizionali importanti per l’organismo e si presta come ingrediente in cucina grazie alla sua tipica fragranza. Infatti, la puoi sciogliere in acqua, nei frullati o aggiungerla allo yogurt, ma anche al porridge e ...