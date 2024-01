Baglioni annuncia l’addio entro il 2026 | “Dopo 60 anni mi concedo un giro d’onore | ancora 1000 giorni”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dal ring si esce quando si è vincenti. Fedele al buon detto popolare (“me lo diceva sempre mio padre”), Claudioche lascerà le scene musicaliildecisamente in perfetta forma, fisica e canora come dimostra lo strepitoso successo del tour “aTuttocuore”in corso.aver tagliato il traguardo dei 60, il cantautore romano hato che terminerà la sua carrierai prossimi due: ho deciso di concedermi ilpoi lascio “La vita è adesso”, ha detto incontrando la stampa a Milano e citando il titolo del suo primo album. “Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 ...

Notizie così non capitano tutti i giorni. Ci sono artisti per cui la giovinezza e la carriera in ascesa sembrano non finire male. E, invece, anche ... (dilei)

CLAUDIODa ansa.it Claudio, dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, ha annunciato che terminerà la sua attività entro il 2026. 'Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è ...'Questa storia dura da un bel po' di anni - ha ricordato ancora- . Nel 1964, non ancora 13enne, ho salito i primi gradini di un palco per un piccolo festival di voci nuove a Centocelle. E ...Dentro c’è una voce che gli chiede continuamente se è davvero convinto, ma per Claudio Baglioni è arrivato il momento del mettere un punto. Saranno ...E, invece, anche per loro arriva il momento di dire “basta”. Lo ha fatto Claudio Baglioni, che ha annunciato il ritiro dalla scene. Lo ha fatto in conferenza stampa prima del live a Milano. Un’ultimo ...