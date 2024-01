Avversione dei consumatori | salta un altro accordo per Ferragni

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 gennaio 2024) Che aria tira per Chiara? Non ottima. Non bastavano il pandoro, le uova di Pasqua e la bambola Trudi. Solo due giorni fa, a finire nel mirino del Codacons è stata anche la collaborazione dell'influencer all'operazione di beneficenza "Oreo". L'associazione deiha presentato un nuovo esposto all'Autorità per la concorrenza e alla magistratura e un'istanza d'accesso all'azienda dolciaria con l'obiettivo di ottenere tutti i dati sulla campagna di solidarietà avviata con l'influencer. Ma, come si dice, le cattive notizie non arrivano mai da sole. E infatti da Ferrara si viene a sapere che un noto gioielliere ha deciso di rompere gli accordi con l'imprenditrice digitale. Il motivo? La merce con il suo marchio non gli ha fatto ottenere i risultati sperati. A riportare la notizia è il Corriere Adriatico. Paolo Bavarelli gestisce ...