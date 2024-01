Autostrada A11 | chiuso per una notte il casello di Prato est

... via Gozzini da e per la Bretella del Cuoio, via provinciale nuova Francesca SP66 da e per il territorio comunale di Fucecchio e l'e all'intersezione con via dei Conciatori per il ...... via Gozzini da e per la Bretella del Cuoio, via provinciale nuova Francesca SP66 da e per il territorio comunale di Fucecchio e l'e all'intersezione con via dei Conciatori per il ...La nuova viabilità passerà da via di Tappo. L'iter va avanti: 700mila euro per la progettazione definitiva Traffico caos ad Altopascio, il 2024 inizia con un’importante novità. È stato individuato, in ...Incidente sull'autostrada A1 nel fiorentino. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 gennaio, si è formata una coda di 5 chilometri tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione nord, a causa di ...