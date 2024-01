Autonomia differenziata | Fiordellisi | “Rischio concreto di devastazione sociale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 6 minuti“L’DDL Calderoli, la cosiddetta secessione dei ricchi, e ildi, culturale, assistenziale ed economica del Mezzogiorno e delle aree periferiche”. Così in una nota, Franco, segretario generale Cgil Avellino. Da tempo abbiamo posto in essere azioni per chiedere di cambiare l’attuale quadro economico ee per rilanciare l’Italia e il Sud in particolare. Il sindacato generale confederale ha rilanciato piattaforme per il lavoro, per lo sviluppo sostenibile, per un fisco equo e progressivo, per un sistema sistema socio assistenziale e sanitario che desse risposte a tutti i cittadini ma in particolare alle persone fragili e agli anziani. La Campania da ...