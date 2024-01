Australian Open | Paolini supera Blinkova e va agli ottavi

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’azzurra Jasmineapprodadi finale deglid’Australia, primo Slam stagionale. A Melbourne la toscana, testa di serie numero 26, si è imposta sulla russa Annaper 7-6 (7-1), 6-4, che l’aveva battuta tre volte su cinque, e conquista un posto per il suo primo ottavo di finale in uno Slam: ad attenderla ci sarà un’altra russa, Anna Kalinskaya. Laè l’unica italiana rimasta in corsa nel tabellone femminile ed è la sedicesima volta di un’italiana in un ottavo di finale all’. Nel tabellone femminile, avanza la cinese Qinwen Zheng – testa di serie numero 12 – che vince il derby con la connazionale Yafan Wang per 6-4, 2-6, 7-6 (10-8). La bielorussa Victoria Azarenka, numero 18 del ...

