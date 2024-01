Australian Open | Paolini supera Blinkova e va agli ottavi

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’azzurra Jasmineapprodadi finale deglid’Australia, primo Slam stagionale. A Melbourne la toscana, testa di serie numero 26, si è imposta sulla russa Annaper 7-6 (7-1), 6-4, che l’aveva battuta tre volte su cinque, e conquista un posto per il suo primo ottavo di finale in uno Slam: ad attenderla ci sarà un’altra russa, Anna Kalinskaya. Laè l’unica italiana rimasta in corsa nel tabellone femminile ed è la sedicesima volta di un’italiana in un ottavo di finale all’. Nel tabellone femminile, avanza la cinese Qinwen Zheng – testa di serie numero 12 – che vince il derby con la connazionale Yafan Wang per 6-4, 2-6, 7-6 (10-8). La bielorussa Victoria Azarenka, numero 18 del ...

La Paolini è l'unica italiana rimasta in corsa nel tabellone femminile ed è la sedicesima volta di un'italiana in un ottavo di finale all'. Nel tabellone femminile, avanza la cinese ...Anche quest'anno Iga Swiatek saluta a sorpresa e in anticipo Melbourne. Al terzo turno deglila numero uno del mondo del tennis femminile si è fatta rimontare dalla ceca Linda Noskova che si è imposta 3 - 6 6 - 2 6 - 4 in due ore e 20 minuti. .Le parole della numero 1 azzurra, che ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open battendo Anna Blinkova in due set ...Non finisce di stupire il tabellone maschile degli Australian Open 2024. Il continuo di sorprese che si sta verificando a Melbourne continua a colpire, e stavolta a lasciare l'Australia è uno dei favo ...