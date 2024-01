Australian Open | clamoroso Borges | Dimitrov eliminato! Fuori anche Ruud e Paul | avanti Alcaraz e Medvedev

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non finisce di stupire il tabellone maschile degli2024. Il continuo di sorprese che si sta verificando a Melbourne continua a colpire, e stavolta a lasciare l’Australia è uno dei favoriti della vigilia. Grigor, nonostante lo stuolo di tifosi a sostenerlo sulla KIA Arena, finisce qui il proprio percorso. A piazzare la sorpresa del giorno ci pensa Nuno: il portoghese elimina il bulgaro in quattro set, diventando il secondo del suo Paese a giocare gli ottavi in uno Slam dopo Joao Sousa (US2018, Wimbledon 2019). Per, che corona così un periodo di crescita davvero importante a discapito degli ottimi risultati dinegli ultimi mesi, ci sarà Daniil. Il russo dispone fin troppo facilmente di Felix ...

Ecco chi è Mirra Andreeva La russa ha un feeling particolare con l', tanto che lo scorso anno, nella categoria juniores, aveva raggiunto la finale perdendo contro la connazionale e ...Sinner contro Khachanov: è questa la sfida degli ottavi di finale che deve affrontare Jannik aglidi tennis. Dopo tre turni passati agevolmente per 3 - 0, senza perdere un solo set, l'azzurro deve battere il numero 15 del mondo per lanciarsi verso la semifinale contro Djokovic, ...L'Australian Open 2024 arriva alla domenica di mezzo. Una giornata nella quale si giocano i primi 4 incontri di ottavi di finale del singolare maschile e del singolare femminile. Per la prima volta in ...