Australian Open | clamoroso a Melbourne | Iga Swiatek eliminata | Linda Noskova agli ottavi

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un riscontro del tutto inaspettato. La n.1 del mondo Igaha interrotto la propria corsa nel terzo turno degli2024. La polacca è stata sconfitta dalla ceca(n.50 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Un riscontro molto negativo per, che vede interrotta a 17 la serie di vittorie consecutive. Inoltre, questa battuta d’arresto è la prima per la testa di serie n.1 nello Slamo dal 1979, quando Virginia Ruzici perse contro Mary Sawyer al primo turno. Sarà dunquead affrontare neglila vincente della sfida tra l’ucraina Svitolina e la svizzera Golubic. Nel primo set l’avvio dinon è dei migliori e le due palle break nel terzo game lo ...

I sogni son desideri, e Jasmine Paolini l'ha scoperto nel modo più dolce: battendo Anna Blinkova , la giocatrice toscana ha conquistato per la prima volta in carriera un ottavo di finale di un torneo ...... la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 31 Wta e 26testa di serie, vola agli ottavi di finale aglibattendo la russa Anna Blinkova in due set, 7 - 6 (1) 6 - 4, e agli ottavi ...A 35 anni il francese si è regalato gli ottavi di finale contro Nole. Gioca con una sola racchetta, veste con la prima cosa che trova ma il suo tennis incanta ...