Australian Open | avanti Alcaraz e Medvedev | i risultati

La Paolini è l'unica italiana rimasta in corsa nel tabellone femminile ed è la sedicesima volta di un'italiana in un ottavo di finale all'. Nel tabellone femminile, avanza la cinese ...Anche quest'anno Iga Swiatek saluta a sorpresa e in anticipo Melbourne. Al terzo turno deglila numero uno del mondo del tennis femminile si è fatta rimontare dalla ceca Linda Noskova che si è imposta 3 - 6 6 - 2 6 - 4 in due ore e 20 minuti. .Le parole della numero 1 azzurra, che ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open battendo Anna Blinkova in due set ...Non finisce di stupire il tabellone maschile degli Australian Open 2024. Il continuo di sorprese che si sta verificando a Melbourne continua a colpire, e stavolta a lasciare l'Australia è uno dei favo ...