Australian Open | Alexander Zverev batte Alex Michelsen e raggiunge Norrie agli ottavi

(Di sabato 20 gennaio 2024)è l’ultimo giocatore della giornata a qualificarsi per glidi finale nel tabellone maschile. Il tedesco sconfigge con il punteggio di 6-2 7-6(4) 6-2 l’americano, che però ha mostrato con i suoi 19 anni dei buoni lampi. Prossimo avversario del numero 6 del tabellone sarà il britannico Cameron. Il primo set mostra le differenze che, in campo, dividono i due giocatori a livello di esperienza., con il suo servizio e la potenza che è in grado di produrre dal fondo, crea importanti problemi tattici a: il break a 15 arriva subito, nel terzo game, e poi l’americano non riesce a tenere la battuta ancora una volta nell’ottavo e ultimo game del parziale, che finisce 6-2. Le cose si ...

Tutti con gli occhi puntati su Sinner - che torna in campo domattina all'alba italiana, non prima delle 6 di mattina contro Karen Khchanov - ed ecco che in ottavi aglispuntano la grinta e il sorriso travolgente di Jasmine Paolini. La nostra numero 1 del mondo ha giocato una partita da manuale contro Anna Blinkova (7 - 6 6 - 19, la russa che due ...Continua il percorso in doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini all'2024 . Le azzurre hanno sconfitto per 6 - 1 7 - 5 la coppia formata dalla giapponese Shuko Aoyama e dala serba Aleksandra Krunic, guadagnandosi così un posto agli ottavi. Paolini ha ...Alexander Zverev è l'ultimo giocatore della giornata a qualificarsi per gli ottavi di finale nel tabellone maschile. Il tedesco sconfigge con il punteggio di 6-2 7-6(4) 6-2 l'americano Alex Michelsen, ...La polacca, numero uno al mondo e prima favorita del seeding, subisce la rimonta della 19enne ceca: 6-3, 3-6, 4-6 il punteggio finale dopo due ore e 22' di battaglia ...