Australian Open 2024 | tutto facile per Alcaraz e Medvedev Clamorosa impresa di Borges su Dimitrov

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024)per Carlose Daniil, le due teste di serie più alte della parte bassa del tabellone degli. Lo spagnolo domina il giovane 18enne Shang, con quest’ultimo visibilmente menomato da alcuni fastidi fisici. Il cinese sotto 6-1 6-1 1-0 decide di alzare bandiera bianca e ritirarsi. Dopo aver rischiato al secondo turno contro Ruusuvuori, invece Daniildecide di chiudere in fretta la pratica Auger-Aliassime: un netto 6-3 6-4 6-3 ai danni del canadese per raggiungere gli ottavi di finale. TABELLONE PRINCIPALE Va fuori l’undicesimo giocatore del seeding Casper Ruud. Il norvegese in 3h e poco più di gioco è costretto ad arrendersi al cospeto di Cameron Norrie, contro il quale aveva vinto tutti i precedenti ...