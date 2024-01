Australian Open 2024 | si alza la posta in palio | Sinner all’esame Khachanov per l’accesso ai quarti

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un italiano che si giocaaidi finale in una prova dello Slam da qualche anno a questa parte – in particolar modo per merito di Jannike Matteo Berrettini – non è più una notizia da prima pagina, ma è fortunatamente diventata una piacevole abitudine. A Melbourne, per il terzo anno consecutivo il nostro fenomeno nativo di San Cadido risponde presente all’appello con la seconda settimana dello Slam Down Under. Due anni fa arrivò il netto successo ai danni di Alex De Minaur per poi fermarsi aicontro Stefanos Tsitsipas, mentre nella passata edizione il greco decise di fermare la corsa dell’azzurro con un turno d’anticipo. Domenica 20 gennaio alle ore 06:00 sulla Margaret Court Arena, Jannik avrà dall’altro lato della rete un ostacolo tutt’altro che banale in Karen ...