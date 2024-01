Australian Open 2024 | Jasmine Paolini batte Blinkova e si regala il primo ottavo di finale in uno Slam

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) È unaal settimo cielo quella che sorride dopo il match point che le hato ildiin un torneo delloagli. La numero 1 d’Italia prosegue sconfigge con il punteggio di 7-6(1) 6-4 Annae prosegue il suo fantastico cammino a Melbourne, riportando un’italiana al quarto turno delloDown Under per la prima volta da Flavia Pennetta nel 2014. Una partita intelligente, costruita a tavolino con il coach di una vita Renzo Furlan, sfruttando al meglio un’avversaria che a non troppa distanza dalle fatiche fisiche e mentali del successo su Elena Rybakina accusa la stanchezza e sbaglia tanto....