Australian Open 2024 | day 7 | Paolini agli ottavi col sorriso | sognare si può Sconfitta shock per Swiatek

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non solo Jannik Sinner. Il tennis azzurro approda alla seconda settimana di Melbourne anche nel tabellone femminile ed il merito è di una strepitosa Jasmine, capace di battere anche Anna Blinkova e approdaredi finale. Prosegue il torneo da sogno della giocatrice toscana, che prima di quest’anno non aveva mai vinto un match in main draw a Melbourne. Stavolta ne ha invece vinti tre in un colpo solo e, complice un tabellone molto aperto, puòdi spingersi ancora più avanti. 7-6 6-4 il punteggio con cui ha piegato in poco meno di un’ora e mezza la russa Blinkova, giustiziera di Rybakina. Eloquente la sua esultanza sul match point, in un misto tra incredulità e felicità. Unatalmente contenta che stava addirittura lasciando il campo senza fare la consueta intervista, ...