Aumentare l’imposta di successione? No | grazie

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Perché non reintrodurre l’Imu sulla prima casa?”, chiede a Carlo Cottarelli il giornalista de La Stampa, che ieri aveva dato un giorno di tregua ai proprietari di casa – dopo quattro giorni di campagna per la patrimoniale sugli immobili – e oggi giustamente riprende il cammino, altrimenti si rilassano. Perché “sarebbe un suicidio politico”, risponde Cottarelli. Aumentiamo invecedi! Bene! Tasse, tasse e ancora tasse. Questa volta motivandole col fatto che quella prescelta sarebbe più bassa in Italia rispetto ad altri Paesi. Leggi anche: Fornero, la lezioncina è una farsa: chiede una tassa che esiste già Quanto manca il prof. Francesco Forte, che insegnava come sia sbagliato confrontare i singoli tributi dei vari Paesi anziché i sistemi tributari nel loro complesso (e quindi senza considerare i tributi, magari sugli stessi ...

...immobiliari presenti in Italia che dall'applicazione dell'...A8) versano per ogni unità mediamente poco meno di 3 mila euro'... Certo per abbassare il rapporto debito/Pil potremmo......una flessione dell'attività è tornata marcatamente ad(...'attività si colloca oltre il 14 per cento sotto i valori della ... Tra questi si segnala in particolare il credito di...