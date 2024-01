Atletica | Samuele Ceccarelli apre il 2024 | assaggio di batteria con tempo alto | attesa per la finale

(Di sabato 20 gennaio 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale. Il Campione d’Europa dei 60 metri ha aperto il proprionella sua specialità prediletta, prendendo parte al Meeting di Dortmund (tappa di livello bronze del World Indoor Tour). Il fuoriclasse toscano, che lo scorso anno conquistò il titolo continentale correndo un superlativo 6.47 a Belgrado, si è cimentato inall’interno dell’impianto tedesco partendo dalla corsia 4. Il 24enne è uscito bene dal blocco di partenza, ma poi sul lanciato non si è espresso in maniera impeccabile e nelnon è sembrato brillante. L’azzurro ha tagliato il traguardo in terza posizione con ildi 6.69, venendo superato a destra e a sinistra dal tedesco Aleksandar Askovic e dallo svedese Henrik Larsson (6.67 per entrambi). ...

