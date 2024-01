Atletica | Lorenzo Simonelli batte Ceccarelli! Sfondato il muro dei 6 60 | Fernandez show

(Di sabato 20 gennaio 2024) Matteo Melluzzo esono stati grandi protagonisti nellerie dei 60 metri al Memorial Giovannini, kermesse dedicata alla memoria del compianto giornalista Alessio, a lungo cuore pulsante dell’ufficio stmapa di Fidal. Al PalaCasali di Ancona i due azzurri hanno brillato nella prima serie, chiudendo entrambi con il tempo di 6.65 ed eguagliando così quanto Samuele Ceccarelli aveva fatto poco prima al Meeting di Dortmund (la prestazione del Campione d’Europa di specialità non ha particolarmente convinto, il toscano è apparso molto lontano dalla condizione dei giorni migliori, anche a causa della febbre a 38,5 °C che lo ha tormentato per diversi giorni). Il classe 2002 Matteo Melluzzo ha migliorato di un centesimo il proprio primato personale e ha battuto al photo-finish il coetaneo, che per l’occasione ha abbandonato ...

Ai nastri di partenza della gara di salto in lungo ci sarà Dariya Derkach , mentre nei 400 sono annunciatiBenati e Riccardo Meli al maschile, Rebecca Borga e Eloisa Coiro tra le donne. ...- Si disputa domenica a Castelfiorentino la prima prova di corsa campestre regionale. Il GP ... A Castelfiorentino non saranno della gara Renè Cuneaz, Omar Bouamer eBrunier che si ...A Dortmund la velocista nissena del Cs Esercito ha chiuso in 52"82 a soli 13 centesimi dal suo personale al coperto. Sui 60 piani solo 5° il campione europeo Samuele Ceccarelli in 6"65. A Padova si mi ...La stagione al coperto entra nel vivo e, come sempre, il Palacasali di Ancona sarà l’impianto principale del fine settimana nazionale, con la terza edizione del Memorial Alessio Giovannini che, nelle ...