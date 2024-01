Atletica | l’Italia ha un nuovo saltatore in lungo | Kareem Mersal sfonda gli 8 metri!

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024)è volato oltre gli 8 metri per la prima volta in carriera. L’azzurro è stato grande protagonista nella notte italiana, firmando un buonissimo balzo da 8.02 a Colorado Springs (USA), in un meeting indoor (Air Force Lindeman Classic), e valicando l’iconico muro del salto indopo esseric andato vicino nelle ultime stagioni (7.87 nel 2022 e 7.94 ventoso nel 2023). Il 22enne, già protagonista agli Europei Under 23 nella passata annata agonistica e Campione Italiano di categoria (nonché secondo agli ultimi Assoluti), ha trovato l’acuto al quinto tentativo (in precedenza: 7.69, 7.80, 7.80, 7.60) e ha così vinto la gara davanti al compagno di college Remar Pitter (7.61). Il portacolori della University of Wyoming, dove studia da quattro anni (nel Bel Paese è invece tesserato per la VV Management), è così diventato l’ottavo ...