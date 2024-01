Atletica | domani i campioni olimpici di marcia Palmisano e Stano provano la nuova staffetta mista a Modugno

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Comincia di fattoufficialmente il progetto azzurro della coppia pugliese composta daiin carica Antonellae Massimoverso l’ineditadidelle Olimpiadi di Parigi 2024. A(in provincia di Bari) andrà in scena infatti una gara test nel nuovo format a cinque cerchi della prova a coppie miste disulla distanza della maratona (42,195 km complessivi). “È una grandissima occasione poter fare l’esordio stagionale praticamente in casa. Aho trascorso momenti belli della mia adolescenza e quindi calcare queste strade per me è un onore, spero che si possa fare una grande prestazione. Parigi non è né lontana né vicina, c’è lo ...