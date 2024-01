Atletica | Ceccarelli quinto con 6 65 nel meeting di Dortmund | “Che voto mi darei? Tra il 6 | 5 e il 7”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sono più che incoraggianti le notizie che arrivano da, in Germania, dove Samueleha inaugurato la sua stagione. In occasione della tappa Bronze del World Indoor Tour, il campione europeo dei 60 metri ha fermato il crono in 6.69 nella batteria, per poi migliorarsi in finale con 6.65, classificandosi in quinta posizione, poi diventata quarta dopo la squalifica dello svedese Larsson. Ovviamente non si tratta di un risultato del tutto soddisfacente, ma è un bel punto di partenza che permette all’azzurro di guardare con ottimismo il prosieguo della stagione. Meglio di lui hanno fatto solo i tedeschi Hartmann (6.59) e Askovic (6.63), e il turco Ertan Ozkan (6.65, davanti per 7 millesimi).tornerà in pista il 30 gennaio ad Ostrava, in Repubblica Ceca. “Sia io che il mio coach siamo contenti, mi ...