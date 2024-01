Atletica | Ceccarelli è quinto al Meeting di Dortmund | l’Azzurro fa 6 65 in finale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 gennaio 2024)– Complice la perdita di una settimana di allenamenti, Samuelefa ilposto aldi, nel World Indoor Tour. Nei 60 metrirealizza inil crono di 6.65, dopo il 6.69 fatto in batteria: “Nel complesso io e il mio coach Marco Del Medico siamo contenti, come voto mi darei tra 6.5 e 7 – il commento di, come riporta fidal.it -. Il fatto di non essere più una ‘sorpresa’ nei 60 metri mi ha fatto partire un po’ più contratto a livello psicologico ma è positivo che ci sia stata una progressione nella stessa gara, un 6.69 e poi un 6.65: è una dimostrazione di concentrazione”. “La partenza è buona, – prosegue– non ho avuto però la scioltezza per arrivare in fondo ...