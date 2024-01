Atletica | Alice Mangione apre l’anno con una bella vittoria | personale avvicinato sui 400

(Di sabato 20 gennaio 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale con unaal Meeting di Dortmund (tappa di livello bronze del World Indoor Tour dileggera). L’azzurra si è imposta sui 400 metri in terra tedesca, tagliando il traguardo con il tempo di 52.82. L’azzurra, argento agli Europei Indoor 2023 con la 4×400, si è fermata a tredici centesimi dal propriosiglato lo scorso anno ad Ancona. La fresca 27enne (ha spento le candeline nella giornata di ieri) ha preso la corda in seconda piazza e nel rettilineo opposto ha scavalcato l’irlandese Phil Healy, portandosi al comando delle operazioni e non mollando più la testa della corsa. Prestazione confortante da parte della portacolori dell’Esercito, che si è lasciata alle spalle la portoghese Catia Azevedo (53.18) e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46: C’è Samuele Ceccarelli al via della prima semifinale dei 60 piani. Primi due di ogni semifinale e ... (oasport)

Tanti altri azzurri saranno invece impegnati all'estero, da Samuele Ceccarelli eMangione sui 400 a Dortmund, in Germania, con Joao Bussotti nei 1500 metri. A Bordeau, in Francia, ci sarà Elisa ...L'Mondovì si è distinta anche a livello assoluto (4 2000) con la compagine formata daPreve, Soraia Cillario, Elisa Calandri e Francesca Paolin quinte in 31'34" e in quella maschile ...Batteria alle 16.45, finale alle 17.55. In gara anche Alice Mangione (Esercito, 400) e Joao Bussotti (Esercito, 1500). BATTERIA - L’azzurro è terzo nella prima batteria con 6.69, superato dal tedesco ...Gara condizionata dalla doppia caduta di Federica Brignone e Petra Vlhova, vittime eccellenti di una pista ghiacciata e difficile da domare. Marta out dalle prime trenta ...