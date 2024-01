Ashley Park colpita da choc settico | “Molti organi infettati | ora sto meglio”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Una vacanza che si è impovvisamente trasformata in un incubo per, attrice di Broadway e protagonista della serie televisiva Emily in Paris nel ruolo di Mindy Chen, l’inseparabile amica di Lily Collins: mentre stava trascorrendo alcuni giorni fuori per il Capodanno, la star è stata infattida uno shock. Su Instagram ha raccontato cosa le è accaduto, spiegando di aver trovato la forza di reagire grazie al supporto del compagno Paul Forman, attore conosciuto proprio sul set della serie Netflix ambientata a Parigi.ha pubblicato su Instagram alcune immagini scattate in ospedale, mostrandosi visibilmente provata per l’accaduto. Negli scatti è visibile il compagno e attore anglo-francese Paul Forman, pronto a tenerle la mano e supportarla nei ...

ha rivelato di aver affrontato uno shock settico che poteva avere gravissime conseguenze. L'attrice, protagonista della serie Emily in Paris accanto a Lily Collins, ha pubblicato un post ...Sono stati giorni tutt'altro che facili per: l'attrice di origini coreane, nota soprattutto per il ruolo di Mindy Chen in Emily in Paris , è infatti stata ricoverata d'urgenza in ospedale per le conseguenze di una tonsillite che, ...Sono stati giorni tutt'altro che facili per Ashley Park: l'attrice di origini coreane, nota soprattutto per il ruolo di Mindy Chen in Emily in Paris, è infatti stata ricoverata d'urgenza in ospedale ...L'attrice Ashley Park, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Emily in Paris, ha rivelato di aver rischiato serie conseguenze mediche dopo aver avuto uno shock settico.