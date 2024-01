Artena 49enne del luogo perseguita l’ex convivente ed investe con l’auto il nuovo compagno Arrestato dai Carabinieri

CRONACA – perseguita va da tempo l’ex coniuge e l’attuale compagno nel Comune di Artena, in provincia di Roma, e per questo e’ stato Allontanato . I ... (romadailynews)

...elementi in ordine al crescendo della condotta aggressiva incrementata e ravvicinata nel tempo e di concerto con l'Autorità Giudiziaria hanno fatto scattare nei confronti deldiil ...Le indagini approfondite condotte dai Carabinieri dihanno consentito tempestivamente alla ...poi attraverso la porta sul pianerottolo dell'abitazione ed infine prima di allontanarsi il...nei riguardi di un 49enne del comune di Artena, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex convivente e del suo nuovo compagno. Divieto di avvicinamento per il 49enne Il ...Continui i suoi atti persecutori con pedinamenti e minacce nei confronti della coppia, che ha denunciato le violenze ...