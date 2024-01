Arriva dalla Nasa l’erede del Concorde | ecco l’aereo più veloce e silenzioso al mondo

Leggi su cityrumors

(Di sabato 20 gennaio 2024) Progettato per ridurre il rumore del “boom” supersonico, potrebbe riaprire la strada ai voli commerciali oltre la velocità del suono, molti decenni dopo il pensionamento delSi chiama X-59 il nuovo progetto di un aereo supersonico “”, che lae l’azienda statunitense di difesa Lockheed Martin hanno presentato dopo sei anni di sviluppo. I voli supersonici sono voli che possono viaggiare a velocità superiori a quella del suono, e l’X-59 è progettato per volare a 1,4 volte la velocità del suono, cioè circa 1.480 km/h.del– Cityrumors.it – Ilera un aereo leggendario, capace di raggiungere i 2.368 km/h. Era in grado di percorrere la distanza tra New York e Londra o Parigi in 3 ore e 45 minuti. Per un lungo periodo ha segnato una nuova era ...